Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"

La delusione per la mancata qualificazione al mondiale è tanta, e dopo le dimissioni di Gravina, Bergomi si propone per aiutare il calcio italiano

Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia contro la Bosnia, Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, offrendo la propria disponibilità per contribuire a una rifondazione del sistema.

“Se c’è bisogno, sono pronto a dare una mano al calcio italiano”, ha spiegato. “Ma la riflessione da fare è un’altra: io non ho un vero percorso da dirigente alle spalle, per questo punterei su una figura con grande esperienza come Paolo Maldini”.