Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"
La delusione per la mancata qualificazione al mondiale è tanta, e dopo le dimissioni di Gravina, Bergomi si propone per aiutare il calcio italiano
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 19:18
Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia contro la Bosnia, Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, offrendo la propria disponibilità per contribuire a una rifondazione del sistema.
“Se c’è bisogno, sono pronto a dare una mano al calcio italiano”, ha spiegato. “Ma la riflessione da fare è un’altra: io non ho un vero percorso da dirigente alle spalle, per questo punterei su una figura con grande esperienza come Paolo Maldini”.