Bergomi: "Con il Verona la partita migliore della Fiorentina, cambiare il sistema di gioco non è facile"

Bergomi: “Con il Verona la partita migliore della Fiorentina, cambiare il sistema di gioco non è facile”

18 Dicembre

Aggiornamento: 18 Dicembre 2025 · 20:53

#FiorentinaBeppe Bergomi

Le parole dell'opinionista di Sky Sport Giuseppe Bergomi sulle difficoltà della Fiorentina a pochi minuti dal match contro il Losanna

A pochi minuti dal fischio di inizio di Losanna-Fiorentna, Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
Questo il punto di vista dell’opinionista sulla Fiorentina che ha riconfermato il 3-5-2 anche in Conference League con tante novità di formazione.

“Secondo me con il Verona ha fatto la partita migliore con le migliori giocate ma devi stare attento alla fase difensiva. Però la Fiorentina è rimasta sempre in gara, deve migliorare in certe situazioni dove subisce e non riesce a fare gol.
Con questa formazione può difendere in una maniera e attaccare in un’altra.
Per la Fiorentina però cambiare il sistema di gioco non è facile perchè esterni di ruolo non ne ha”

