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Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini

Oggi alle 21.15 su Toscana TV (canale 18) ed in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente, andrà in onda “30esimo minuto”. Il programma condotto di Simon Pagnini ci introduce alla sfida di domani...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 17:22
Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini -
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Oggi alle 21.15 su Toscana TV (canale 18) ed in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente, andrà in onda “30esimo minuto”. Il programma condotto di Simon Pagnini ci introduce alla sfida di domani sera: Inter-Fiorentina. In studio Leonardo Petri, Avv. Magli, il procuratore Giulio Meozzi ed il nostro Gabriele Caldieron per interagire da casa. In collegamento telefonico l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi.

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