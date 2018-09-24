Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini
Oggi alle 21.15 su Toscana TV (canale 18) ed in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente, andrà in onda “30esimo minuto”. Il programma condotto di Simon Pagnini ci introduce alla sfida di domani...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 17:22
Oggi alle 21.15 su Toscana TV (canale 18) ed in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente, andrà in onda “30esimo minuto”. Il programma condotto di Simon Pagnini ci introduce alla sfida di domani sera: Inter-Fiorentina. In studio Leonardo Petri, Avv. Magli, il procuratore Giulio Meozzi ed il nostro Gabriele Caldieron per interagire da casa. In collegamento telefonico l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi.