TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”

L’Italia conclude il percorso nelle coppe ad Aprile e il prossimo anno avrà 4 squadre in Champions, addio quinto posto

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, ci spiegano come si modifica il Ranking UEFA per le squadre che andranno nelle coppe europee il prossimo anno: “L'avventura dell'Italia in Europa si è conclusa il 16 aprile con l'eliminazione di Bologna e Fiorentina. II nostro Paese occupa attualmente il quinto posto nel Ranking UEFA stagionale, che serve per capire quali saranno le due nazioni che beneficeranno di una squadra in più qualificata alla prossima edizione della Champions League. Senza più possibilità di fare punti, rischiamo pure il sorpasso da parte della Francia. Il duello invece tra Spagna e Germania è ancora apertissimo. L'Inghilterra ha in corsa ancora 4 squadre e ha ipotecato da tempo il primo posto, mentre dietro di lei la sfida è tra gli iberici, attualmente secondi, e i tedeschi, terzi a meno di 200 punti.”