Lotito attacca il sistema calcio italiano con parole dure: “La Serie A è una vacca che mungono tutti”

Il presidente della Lazio attacca il sistema Calcio

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X ecco alcune parole di Lotito: “La Serie A è una vacca che mungono tutti.” Il presidente biancoceleste punta il dito anche sulla governance, sostenendo che il governo e il ministro Andrea Abodi possano nominare un commissario per la FIGC. “Gli strumenti per riformare il calcio ci sono, bisogna vedere se c’è la volontà”, conclude.