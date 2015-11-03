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Notizie Claudio Lotito Fiorentina

Lotito attacca il sistema calcio italiano con parole dure: “La Serie A è una vacca che mungono tutti”

16 aprile 2026 15:45

Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"

07 aprile 2026 19:17

Lotito:”Sarri ha bloccato la cessione di Noslin e non gioca”. L'allenatore replica: ”Il mercato l’ha fatto lui"

05 marzo 2026 10:58

Sarri sul mercato bloccato della Lazio: "Quando l'ho scoperto ho pensato che Lotito mi aveva fregato"

24 luglio 2025 18:32

Lotito: "Oggi i Paperoni sono solo i calciatori e gli agenti. C'è da riformare anche lo status giuridico"

11 ottobre 2024 18:31

Lotito al Messaggero: "Cataldi? Mica l'ho mandato via io. La Fiorentina lo voleva e alla fine l'ha preso"

08 settembre 2024 10:39

Lotito: "Indice di liquidità? È un paletto stupido. Ci sono squadre che non potrebbero iscriversi al campionato"

27 maggio 2024 10:50

Gravina attacca Lotito: "Come è possibile che sia parte del consiglio federale, della lega calcio e senatore"

24 aprile 2024 12:13

Terremoto Lazio, Romagnoli smentisce litigio con Lotito: "Ciò che hanno scritto non è vero. Solo un dialogo"

13 marzo 2024 19:04

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