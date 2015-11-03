Notizie Claudio Lotito Fiorentina

Lotito attacca il sistema calcio italiano con parole dure: “La Serie A è una vacca che mungono tutti”
16 aprile 2026 15:45
Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"
07 aprile 2026 19:17
Lotito:”Sarri ha bloccato la cessione di Noslin e non gioca”. L'allenatore replica: ”Il mercato l’ha fatto lui"
05 marzo 2026 10:58
Sarri sul mercato bloccato della Lazio: "Quando l'ho scoperto ho pensato che Lotito mi aveva fregato"
24 luglio 2025 18:32
Lotito: "Oggi i Paperoni sono solo i calciatori e gli agenti. C'è da riformare anche lo status giuridico"
11 ottobre 2024 18:31
Lotito al Messaggero: "Cataldi? Mica l'ho mandato via io. La Fiorentina lo voleva e alla fine l'ha preso"
08 settembre 2024 10:39
Lotito: "Indice di liquidità? È un paletto stupido. Ci sono squadre che non potrebbero iscriversi al campionato"
27 maggio 2024 10:50
Gravina attacca Lotito: "Come è possibile che sia parte del consiglio federale, della lega calcio e senatore"
24 aprile 2024 12:13
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