Lotito al Messaggero: "Cataldi? Mica l'ho mandato via io. La Fiorentina lo voleva e alla fine l'ha preso"

Intervenuto ai microfoni del Messaggero, Claudio Lotito ha parlato della cessione inaspettata dai tifosi laziali dell'ex capitano Cataldi

Nel mondo Lazio, tra le numerose perplessità emerse durante l'ultima sessione di mercato, una delle più rilevanti riguarda la cessione di Cataldi, avvenuta nell'ultimo giorno utile, senza che venisse acquistato un sostituto. Diverse voci si sono diffuse in merito a questa partenza, alcune delle quali attribuiscono la decisione a problemi con la società. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito, intervenendo ai microfoni de Il Messaggero, ha voluto smentire pubblicamente tali indiscrezioni: 'Cataldi? Mica l'ho mandato via io! La Fiorentina lo voleva e alla fine l'ha preso'. Con queste parole, il patron biancoceleste si è espresso in maniera generica sulle ragioni che lo hanno portato a rinunciare a un giocatore simbolo della squadra e dell'identità laziale, oltre che a un centrocampista numericamente rilevante per Baroni.

Corriere Fiorentino: "Alla ricerca di...Colpani"

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dove-finito-colpani-dopo-un-inizio-di-stagione-sottotono-el-flaco-e-chiamato-al-riscatto/267414/