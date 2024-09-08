Corriere Fiorentino: "Dov'è finito Colpani? Dopo un inizio di stagione sottotono 'El Flaco' è chiamato al riscatto"

Non è stato l'inizio atteso da Colpani; l'ex Monza è chiamato a dare un segnale di ripresa già nella partita di domenica contro l'Atalanta

Giunti alla pausa per le nazionali, dopo le prime tre partite di campionato e le due di Conference League, restano ancora numerosi aspetti da migliorare, anche dal punto di vista fisico. Tra i giocatori che hanno deluso, il Corriere Fiorentino evidenzia in particolare le prestazioni al di sotto delle aspettative di Andrea Colpani. Dal giovane talento, ex Monza, ci si attendeva un impatto immediato e significativo nel mondo viola, soprattutto in considerazione della sua conoscenza delle richieste tecnico-tattiche di mister Palladino. Al termine della sosta, la Fiorentina affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium: una sfida importante, anche se impegnativa, per Colpani e i suoi compagni, che cercheranno di ritrovare la via della vittoria e conquistare i primi tre punti in campionato.

Le dichiarazioni di Commisso

https://www.labaroviola.com/la-bordata-di-commisso-juve-inter-e-milan-piene-di-debiti-quasi-alla-bancarotta-solo-latalanta-meglio-di-noi/267396/