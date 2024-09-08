La bordata di Commisso: “Juve, Inter e Milan piene di debiti, quasi alla bancarotta. Solo l’Atalanta meglio di noi”

Certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde

Rocco Commisso ha così parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto relativo ai club che vincono ma con i debiti: "Certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi alla bancarotta e poi nelle mani di Fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti. E io mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato.

Stavo per comprare il Milan poi è finito a mister Li e sapete come è finita. E Zhang? Non si sa più dov'è... Anche lui costretto a lasciare l'Inter, indebitata col Fondo Oaktree. Poi c'è il caso Juve: da Ronaldo in poi Exor in cinque anni ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci, nonostante i ricavi annuali fossero superiori a 450 milioni, più del triplo di quelli della Fiorentina.

Dei club a cui possiamo paragonarci, per dimensione e ricavi, solo l'Atalanta ha fatto meglio di noi come risultati, ma il loro progetto, compreso di infrastrutture, è partito prima. Le altre no, non posso invidiarle".

https://www.labaroviola.com/mercato-fiorentina-terza-dietro-juve-e-milan-per-aumento-di-valore-della-rosa/267383/