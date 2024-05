Lotito: “Indice di liquidità? È un paletto stupido. Ci sono squadre che non potrebbero iscriversi al campionato”

La Lazio ha ottenuto il settimo posto in classifica, garantendosi un posto nella prossima Europa League, grazie al pareggio casalingo contro il già retrocesso Sassuolo. Questo rappresenta il traguardo minimo per il club di Claudio Lotito, che ora deve pianificare il futuro della società, sempre con un occhio attento al noto indice di liquidità.

Un criterio che lo stesso Lotito ha definito «stupido», come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero. «È un paletto stupido inserito dalla FIGC – ha commentato il presidente biancoceleste –. Tutti i lavori dell’Academy a Formello sono stati già pagati e coperti con i fondi della società, senza ricorrere a mutui o debiti come fanno altri club. Ecco perché l’indice di liquidità si è abbassato, un limite provvisorio che dura otto mesi, a cui ho sempre posto rimedio di tasca mia per pagare stipendi e tutto il resto. Chi invece accumula debiti per 10 anni, e c’è chi ne ha per 550 milioni, non intacca la contabilità e paga solo multe, quando nemmeno si dovrebbe iscrivere al campionato. Un paradosso assoluto».

