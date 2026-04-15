Tutti pazzi per Iraola: Fiorentina–Crystal Palace, sfida non solo in campo, ma anche per lo stesso allenatore
Interesse reciproco per Iraola. Il Palace offre un progetto ricco e duraturo
A cura di Alessandro Conte
15 aprile 2026 19:06
Il confronto tra Fiorentina e Crystal Palace non riguarda solo il campo, ma anche le scelte per il futuro. Entrambe le società, infatti, starebbero seguendo lo stesso allenatore, considerato un profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Si profila così una sfida a distanza: da un lato il progetto viola, dall’altro le ambizioni del club inglese. A fare la differenza saranno visione, obiettivi e capacità di convincere il tecnico a sposare una delle due cause.