Tutti pazzi per Iraola: Fiorentina–Crystal Palace, sfida non solo in campo, ma anche per lo stesso allenatore

Interesse reciproco per Iraola. Il Palace offre un progetto ricco e duraturo

Il confronto tra Fiorentina e Crystal Palace non riguarda solo il campo, ma anche le scelte per il futuro. Entrambe le società, infatti, starebbero seguendo lo stesso allenatore, considerato un profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Si profila così una sfida a distanza: da un lato il progetto viola, dall’altro le ambizioni del club inglese. A fare la differenza saranno visione, obiettivi e capacità di convincere il tecnico a sposare una delle due cause.