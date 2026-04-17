Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”

Criscitiello ha commentato l’accaduto di Kean e ha utilizzato parole molto dure contro l’attaccante della Nazionale

Il direttore di Sportitalia, Criscitiello ha parlato e ha attaccato duramente l’accaduto tra Kean e Christian “Il Pengwin: “Kean attacca e minaccia Christian “il Pengwin”, un ragazzo che si è fatto da solo e ha cambiato il modo di comunicare. È un comportamento vergognoso. Ci sono tre cose gravi. Non interviene la Fiorentina, non prende le distanze. Non interviene la Federazione, dato che Kean gioca in Nazionale. Non interviene neanche l’Associazione italiana calciatori. Questi calciatori dovrebbero stare zitti e portare rispetto agli italiani. Non solo ci hanno umiliato in campo, ma anche fuori.

Se qualcuno insulta Kean si parla subito di razzismo. Ma se Kean dice a un altro “tu sei polacco” in modo dispregiativo, non è razzismo? La legge deve valere per tutti.

Stiamo toccando il fondo anche con questo atteggiamento. È una rappresentazione di calciatori scarsi, maleducati e presuntuosi.”