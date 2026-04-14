Ora inizierà la costruzione della Fiorentina di Paratici per la prossima stagione

A Toscana TV oggi ha parlato Galbiati della partita di ieri e di come si comporterà ora Paratici: “Fiorentina salva? Sì. La squadra viola ha vinto le gare che doveva vincere, battendo Cremonese e Verona e tenendole a distanza e anzi, aumentando il divario di punti. Con la Lazio è stata brava la Fiorentina perché è stata operaia, dopo aver sofferto il primo quarto d’ora ha saputo aspettare e difendersi bene, pur con una squadra abbastanza rimaneggiata. L’anno prossimo penso la Fiorentina inizierà un progetto almeno triennale, con la volontà di creare una squadra per tornare in Europa. Mi sembra difficile poter rimontare un 3-0 contro il Crystal Palace. Paratici ora è quello che comanda, il contratto che ha firmato parla chiaro, ci metterà del suo e Vanoli non mi dà l’idea di un allenatore a lungo termine. Grosso? Mi sembra che si occupasse dell’Under 23 della Juventus quando c’era Paratici a lavorare in bianconero”.