Il portiere del Crystal Palace esulta: “Incredibile aver battuto una grande squadra come la Fiorentina”

Il giocatore del Palace ha espresso tutta la sua gioia dopo la partita e il passaggio del turno

Il portiere e capitano del Crystal Palace Henderson, ha parlato ai microfoni inglesi della partita disputata e del risultato ottenuto, ovvero il passaggio del turno: “È stata una partita dura, molto dura anche se venivamo da un 3-0, non puoi mai sapere come andrà a finire, ma siamo riusciti a gestire il risultato e a passare il turno. È incredibile essere arrivati in semifinale, abbiamo vinto la FA Cup lo scorso anno, e ora continuiamo così, possiamo scrivere un nuovo capitolo di questa storia. I tifosi ci sono rimasti vicini nei momenti difficili di questa stagione e speriamo di poter offrire loro qualcosa di davvero speciale, l'obiettivo è quello di vincere“