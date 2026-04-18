Parma, colpo salvezza a Udine: vittoria decisiva e Serie A conquistata. Fiorentina a -4 dai ducali
Il Parma conquista la salvezza grazie alla vittoria ad Udine
A cura di Alessandro Conte
18 aprile 2026 18:35
Il Parma conquista la salvezza grazie alla vittoria per 0-1 sul campo dell’Udinese. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio chiave. Con questi tre punti, i ducali evitano la retrocessione in Serie B e mettono fine a una stagione difficile. Una salvezza meritata, frutto della determinazione mostrata nel momento più importante.