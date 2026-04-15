Ricorso del Sassuolo per la squalifica di Berardi. Punta alla presenza contro la Fiorentina

Il Sassuolo non ci sta e fa ricorso per la squalifica di Berardi. Puntano a ridurla con una giornata di squalifica

Berardi domani a contro il Genoa ha subito un cartellino rosso e il giudice sportivo gli ha dato due giornate di squalifica. La presenza di Berardi contro la Fiorentina resta in dubbio. L’attaccante è attualmente squalificato, ma il Sassuolo non si arrende e sta preparando un ricorso per provare a riaverlo a disposizione. La decisione definitiva non è ancora arrivata, quindi solo nei prossimi giorni si capirà se Berardi potrà essere della partita oppure no.