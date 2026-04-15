Richards: “Con la Fiorentina ci giochiamo tanto, non sarà una partita e qualificazione semplice”
Il giocatore del Crystal Palace ha sottolineato di come sia importante la partita contro la Fiorentina
A cura di Alessandro Conte
15 aprile 2026 16:07
Poco fa ha parlato il giocatore del Crystal Palace Richards sottolineando l’importanza della partita di domani: “Mister Glasner ha avuto un confronto con la squadra per capire se volessimo concentrarci sul campionato o sulla Conference. La risposta è stato chiaro e diretta: tutti vogliamo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno con la Fiorentina, che sarà comunque ostica nonostante l'importante vantaggio. Loro si giocano molto, ma anche noi: vogliamo arrivare in fondo”.