Richards: “Con la Fiorentina ci giochiamo tanto, non sarà una partita e qualificazione semplice”

Il giocatore del Crystal Palace ha sottolineato di come sia importante la partita contro la Fiorentina

Poco fa ha parlato il giocatore del Crystal Palace Richards sottolineando l’importanza della partita di domani: “Mister Glasner ha avuto un confronto con la squadra per capire se volessimo concentrarci sul campionato o sulla Conference. La risposta è stato chiaro e diretta: tutti vogliamo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno con la Fiorentina, che sarà comunque ostica nonostante l'importante vantaggio. Loro si giocano molto, ma anche noi: vogliamo arrivare in fondo”.