Moretto: “Con la salvezza Paratici costruirà una Fiorentina solida e ambiziosa con un buon progetto”
Moretto parla della situazione della Fiorentina in vista del mercato Invernale
A cura di Alessandro Conte
11 maggio 2026 15:03
Moretto ha parlato ai canali di YouTube della situazione allenatore, dirigenza della Fiorentina: “Con la salvezza ufficiale della Fiorentina, la società viola ha riscattato ufficialmente Brescianini dall'Atalanta e Fabbian dal Bologna. La squadra viola di Paratici ripartirà anche da loro. Secondo quanto mi risulta Paratici è ben saldo al timone della Fiorentina. Ha grandi ambizioni a Firenze e voglioso. Vedremo quale sarà il progetto sportivo che metterà in piedi”.