Grosso sul suo futuro: “Pensiamo al presente, nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro”

Nel pomeriggio, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, recentemente accostato alla Fiorentina come possibile sostituto di Paolo Vanoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Genoa.

Tra i vari argomenti affrontati, ha risposto anche alle domande sul suo futuro:

“Un incontro con la società per parlare di ciò che verrà? In questo momento siamo concentrati esclusivamente sul presente. Nel calcio tutto può cambiare rapidamente: oggi si dice una cosa, domani un’altra. Ho un dialogo continuo con il club, ma non stiamo discutendo del futuro. Il nostro obiettivo è lavorare bene ora e costruire qualcosa di concreto nel presente.”