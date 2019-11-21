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Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine

Clima teso in casa Brescia, il tecnico Fabio Grosso ha invitato Balotelli a lasciare il campo prima della fine dell'allenamento. Ennesimo segnale di malessere del giocatore dopo il cambio a fine primo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 20:16
Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine -
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Clima teso in casa Brescia, il tecnico Fabio Grosso ha invitato Balotelli a lasciare il campo prima della fine dell'allenamento. Ennesimo segnale di malessere del giocatore dopo il cambio a fine primo tempo nella partita contro granata e l'esclusione di SuperMario nell'amichevole del passato weekend.

Fonte: Bresciaoggi

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