Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine
Clima teso in casa Brescia, il tecnico Fabio Grosso ha invitato Balotelli a lasciare il campo prima della fine dell'allenamento. Ennesimo segnale di malessere del giocatore dopo il cambio a fine primo...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 20:16
Clima teso in casa Brescia, il tecnico Fabio Grosso ha invitato Balotelli a lasciare il campo prima della fine dell'allenamento. Ennesimo segnale di malessere del giocatore dopo il cambio a fine primo tempo nella partita contro granata e l'esclusione di SuperMario nell'amichevole del passato weekend.
Fonte: Bresciaoggi