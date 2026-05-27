Pedullà riporta: "La Fiorentina formalizzerà l'accordo con Grosso, è Italiano ad andare a Napoli"

L'ex giocatore di Lione e Juventus sbarcherà in viola al posto di Vanoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X la Fiorentina sta formalizzando l'accordo con Fabio Grosso come nuovo tecnico al posto di Vanoli, infatti il tecnico del Sassuolo è il preferito di Paratici e non c'è neanche la presenza del Napoli come detto su di lui perché i partenopei vogliono chiudere in fretta con Vincenzo Italiano come successore di Antonio Conte.