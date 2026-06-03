Floro Flores: "Grosso è uno dei migliori allenatori in Italia insieme a Italiano e Palladino"

L'attuale allenatore del Benevento ed ex giocatore, Floro Flores, ha parlato così del suo ex allenatore Fabio Grosso

Queste le parole di Floro Flores al Pentasport: "Fabio Grosso penso sia uno dei migliori allenatori in piazza in Italia insieme ad italiano e palladino, sono persone che hanno fatto una gavetta e lui si merita una grande piazza come la Fiorentina. Ha idee propositive e fa allenamenti divertenti, sarà apprezzato dai giovani, i giovani di oggi sono diversi da quelli che eravamo noi. Io con lui avevo un problema, volevo giocare ed ero esigente ma gli altri non avevano problemi. Mi piaceva come allenava e mi piacevano le sue idee. Abbiamo avuto una discussione e dopo esserci chiariti abbiamo instaurato un bel feeling. Faceva giocare bene la squadra e la squadra si divertiva. I

l giocatore della carriera dell'allenatore non gli interessa, i giocatori vogliono che l'allenatore sia bravo e che faccia giocare bene, è importante che un allenatore abbia dei principi e gli trasmette ai giovani è un allenatore convinto che trasmette le sue idee ai giocatori ed è bravo a relazionarsi con la stampa.

Il problema della fiorentina quest'anno non sono stati gli attaccanti, ma è stato un problema a 360 gradi, Piccoli è un giocatore che può fare bene con Grosso, a Bari gli attaccanti con lui facevano bene. Firenze viene da un percorso importante d'Europa, non si può buttare via tutto ciò che è stato fatto di bello, solo dopo una stagione, ma sono sicuro che quest'anno costruiranno qualcosa di importante.

La Fiorentina Primavera ha una grande squadra ma soprattutto un grande allenatore come Galloppa, la Fiorentina lavora bene, spende e ora sta raccogliendo i suoi frutti, se non ci credevo non ci mandavo mio figlio. Io sono per l'Under 23, perché nel nostro girone ci sono sempre squadre che falliscono, meglio puntare sull'Under 23 che valorizzano giovani, prima di mandarli via e perderli di vista, ho visto Atalanta e Juve che hanno molti giocatori interessanti in un campionato molto interessante. I giocatori devono fare esperienza e questa cosa non è da sottovalutare.

Fabio è un allenatore che lavora h24 si sposerà bene con la piazza anche se a Firenze siete molto esigenti, come è giusto che sia, avete visto grandi giocatori come Batistuta. E' stato un anno passeggero e sono sicuro che i giocatori che quest'anno hanno fatto fatica sono giocatori importanti che faranno bene. Voi che venite da Italiano sono sicuro che vi divertirete. Non è un annata fallimentare ma è stata un annata che ha insegnato a non ripetere gli stessi errori commessi".