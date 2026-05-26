Carnevali sulla comunicazione dell’addio di Grosso: “Ho parlato con il procuratore del suo desiderio”

“Grosso? Non ho mai parlato con la Fiorentina. Con il mister ci vedremo nei prossimi giorni”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha così parlato ai microfoni di Sportitalia: “Il futuro di Grosso probabilmente giungerà forse anche al termine perché non abbiamo ancora parlato direttamente con lui ma con il suo procuratore per cui magari c’è il desiderio di poter non continuare e questo a noi dispiace perché ci farebbe piacere poter dare ancora, poter stare ancora qui la prossima stagione però diciamo c’è un rapporto speciale. Per cui nel momento in cui è questo il suo desiderio, vedremo sicuramente di poter trovare una soluzione.

Non ho mai parlato con la Fiorentina ma anche parlando con lui non c’è stato un discorso di altre società. Ci vedremo nei prossimi giorni. È normale che parlando con il procuratore ho cercato di capire qual era il suo desiderio, cosa volesse fare anche perché noi dobbiamo cominciare a guardarci attorno per capire quale potrà essere l’allenatore del Sassuolo per la prossima stagione”.