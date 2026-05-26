Carnevali: "La volontà di Grosso è di non continuare con il Sassuolo. Noi non tratteniamo nessuno"

L'Ad del Sassuolo Calcio, Carnevali, ai microfoni di Sky, ha ammesso che la volontà di Grosso è di non restare al Sassuolo

Queste le parole di Carnevali: "Con Fabio c'è un rapporto speciale, dovevamo sentirci poco fa, perciò dobbiamo capire ma parlando con il suo procuratore sono emerse le volontà di Grosso di non continuare con il Sassuolo calcio. C'è un ottimo rapporto però ora dobbiamo pensare a noi stessi, la nostra politica è avere un allenatore con certe caratteristiche. Diamo la possibilità all'allenatore di ambire anche ad altri club. Tra Fiorentina e Sassuolo non è che ci siano grandi differenze, il Sassuolo ha portato certi risultati, noi non tratteniamo nessuno, non siamo nessuno a trattenere l'allenatore, la nostra storia lo dimostra con De Zerbi e Di Francesco".