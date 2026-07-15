Ranieri: "Stiamo facendo grandi allenamenti. Il mister ha tanti concetti nuovi, c'è un grande entusiasmo"

Al termine del terzo allenamento del ritiro della Fiorentina, Luca Ranieri si sofferma ai microfoni della Fiorentina per raccontarci le sue sensazioni

Ecco le parole del difensore Luca Ranieri ai canali ufficiali della Fiorentina: "Sicuramente stiamo facendo dei grandi allenamenti ad una buona intensità, siamo felici di aver riniziato la stagione, siamo a disposizione del mister che è arrivato con tanta gioia con tanti concetti nuovi che non vediamo l'ora di apprendere, lo stiamo seguendo, siamo all'inizio ora è il momento di allenarsi forte.

C'è un grande entusiasmo quello è sicuro e avere un mister con tanta esperienza difensiva è un punto a favore per noi difensori e sono sicuro che ci darà tantissime indicazioni giuste.

Della stagione scorsa abbiamo imparato una grande lezione, abbiamo voltato pagina e siamo a disposizione del mister con tanta energia e tanta gioia per fare una grandissima stagione".