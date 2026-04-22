Sport Mediaset rivela: “Pronto il via libera del Sassuolo per Grosso. I Neroverdi sondano Giampaolo”

Grosso è pronto ad andare sulla panchina Viola, il successore sulla panchina del Sassuolo dovrebbe essere Giampaolo

Arrivano aggiornamenti importanti sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Fabio Grosso potrebbe lasciare il Sassuolo dopo appena due stagioni per trasferirsi a Firenze. L’allenatore abruzzese, protagonista della promozione in Serie A e di una salvezza ottenuta con largo anticipo, sta attirando l’interesse di diversi club, ma soprattutto quello della società viola. Le indiscrezioni parlano di un forte apprezzamento da parte del direttore sportivo Pradè, che avrebbe inserito Grosso in cima alla lista dei possibili allenatori per la prossima stagione. Nel caso in cui il tecnico decidesse di accettare una nuova avventura, il Sassuolo si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. La dirigenza neroverde sta valutando diversi profili e tra i nomi emersi c’è anche quello di Giampaolo, attualmente alla guida della Cremonese.