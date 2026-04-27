Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”

Partita bloccata e ritmi bassi, con la sensazione di una sfida gestita più per non perdere che per provare a vincere

La Fiorentina conquista un altro punto, un piccolo passo avanti verso la salvezza che la allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.

La sfida con il Sassuolo ha avuto tutti i tratti tipici di una gara di fine stagione: ritmi bassi, squadre poco compatte, reparti distanti e un finale giocato più per accontentarsi del pareggio che per provare a vincere.

Le scelte di Paolo Vanoli sono state condizionate dalle numerose assenze, ma è mancato forse il coraggio di affidarsi maggiormente ai giovani per provare a dare una scossa alla partita. Una gara osservata anche con attenzione in ottica futura, con i riflettori puntati su Fabio Grosso, in cima alla lista dei candidati di Paratici per la panchina viola al posto dello stesso Vanoli. Lo riporta La Repubblica.