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Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi”

Partita bloccata e ritmi bassi, con la sensazione di una sfida gestita più per non perdere che per provare a vincere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 11:05
Repubblica: “Squadre soddisfatte del pareggio, a Vanoli è mancato il coraggio nei cambi” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fabio Grosso
Paolo Vanoli
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La Fiorentina conquista un altro punto, un piccolo passo avanti verso la salvezza che la allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.

La sfida con il Sassuolo ha avuto tutti i tratti tipici di una gara di fine stagione: ritmi bassi, squadre poco compatte, reparti distanti e un finale giocato più per accontentarsi del pareggio che per provare a vincere.

Le scelte di Paolo Vanoli sono state condizionate dalle numerose assenze, ma è mancato forse il coraggio di affidarsi maggiormente ai giovani per provare a dare una scossa alla partita. Una gara osservata anche con attenzione in ottica futura, con i riflettori puntati su Fabio Grosso, in cima alla lista dei candidati di Paratici per la panchina viola al posto dello stesso Vanoli. Lo riporta La Repubblica.

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