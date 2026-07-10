Massimo Orlando: "Fagioli può essere ceduto. Dal mercato arriveranno due esterni, servirà partire bene"

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Tmw Radio, parlando dei movimenti di mercato e rilasciando un'opinione sul nuovo allenatore viola

Ecco le parole di Massimo Orlando a Tmw Radio: "Paratici si sta muovendo bene. Ora dovrà cedere qualcuno, ma come ha detto ci sono dei sacrificabili e fagioli è incluso. Se poi dovesse riuscire ad allestire una squadra all'altezza il problema del sacrificio non si pone. Anche l'anno scorso la squadra era ben allestita, ma credo che i problemi fossero legati a Pioli.

Grosso è un ragazzo ambizioso e ha scelto una piazza ambiziosa, il vantaggio è che ha un Paratici in più e con i colpi che sono arrivati, la Fiorentina può inserirsi nella lotta europea. So che arriveranno altri due sterni offensivi e ho l'impressione che stia nascendo una buona squadra. L'importante è partire bene, che Firenze non perdona":