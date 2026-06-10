Match analyst Tossani: "Il 4-3-3 di Grosso è classico, gioca un buon calcio e Gud può essere la soluzione"

Il match analyst Michele Tossani è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando del modulo di Grosso e come potrà giocare la Fiorentina con lui in panchina

Queste le parole del match analyst Michele Tossani, al Pentasport: "Il Sassuolo di Grosso era una neopromossa atipica, con una rosa ben strutturata. Mi ha stupito che la salvezza sia arrivata giocando un buon calcio.

Grosso ha giocato con un blocco medio, transizioni e gioco offensivo piacevole da vedere. Il 4-3-3 di Grosso è classico, con movimenti delle catene esterne formate da terzino e mezz'ala, con movimenti combinati per liberare i due esterni offensivi.

La sfida di Grosso sarà quella di provare a stanare gli avversari, mentre con il Sassuolo poteva permettersi di aspettare il gioco degli avversari

Gli esterni della Fiorentina dovranno portare gol e assist, non basta il giocatore che salta l'uomo, ma gente che vede la parta e può fare almeno 8 gol a stagione. Koleosho può essere un profilo interessante ma servono giocatori che segnano.

Il 4-3-3 di Vanoli non è quello di Grosso e Gud potrebbe ritrovare le verve che ha perso dopo Genova. La zona di trequarti va riempita con questo modulo e lui può farlo. E' una soluzione da provare.

Thorsverdt, Grosso lo conosce bene e lui potrebbe rivelarsi un elemento dello spogliatoio che facilita l'apprendimento del sistema di gioco per i suoi compagni".