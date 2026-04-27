Poesio: “Grosso ha fatto un buon lavoro, ma basterà per costruire la ripartenza della Fiorentina?”
Il tecnico del Sassuolo tra i candidati viola, ma restano dubbi su visione e impatto in un contesto senza pazienza
Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, solleva dubbi sulla possibilità di vedere Fabio Grosso sulla panchina viola nella prossima stagione:
"Neppure il Sassuolo guidato da Fabio Grosso, tra i principali candidati per la Fiorentina, ha particolarmente convinto. Se il confronto diretto tra i due allenatori, proposto quasi simbolicamente dal calendario, doveva offrire indicazioni utili per il futuro, non si può dire che abbia spostato l’ago della bilancia in modo deciso.
Il lavoro del tecnico neroverde resta positivo, ma resta da capire se puntare su un allenatore giovane — e non propriamente un interprete spettacolare del gioco — sia sufficiente per avviare una ripartenza credibile. Una ripartenza che, dopo una stagione così deludente, difficilmente potrà contare sulla pazienza dell’ambiente.
Valutazioni che Paratici dovrà fare con attenzione, anche alla luce di un budget societario ancora tutto da definire."