Notizie Ernesto Poesio Fiorentina

Poesio: “Troppo provinciali? Forse sì, ma non c’è gioia più grande che battere la Juve a Torino"
18 maggio 2026 10:46
Poesio: “Grosso ha fatto un buon lavoro, ma basterà per costruire la ripartenza della Fiorentina?”
27 aprile 2026 10:39
Poesio: "Dopo la Conference la Fiorentina pensa a Cremona: Kean verso il ritorno dal 1’
13 marzo 2026 11:27
Poesio: “Peccato che negli ultimi mesi Commisso abbia visto prestazioni deludenti”
19 gennaio 2026 11:19
Poesio: "La salvezza è ancora a 3 punti, la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi"
12 gennaio 2026 22:42
Poesio: "Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora"
30 dicembre 2025 17:47
Poesio: "L'ingresso di Paratici sarebbe una novità importante, ha esperienza e avrà carta bianca"
20 dicembre 2025 20:35
Poesio: "Tutte le squadre sanno che contro i viola possono fare punti, alla Fiorentina manca Palladino"
29 novembre 2025 19:08
Poesio avverte: "Il centrocampo è un problema, che errore affidare le chiavi del centrocampo a Fagioli"
18 ottobre 2025 19:35
Esultanza Vlahovic, Fiorentina fa sapere che si riferiva alla partita, perchè non farlo parlare?
23 novembre 2021 10:52
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