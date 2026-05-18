Poesio: “Troppo provinciali? Forse sì, ma non c’è gioia più grande che battere la Juve a Torino"

Poesio celebra il successo della Fiorentina allo Stadium e invita a godersi un raro momento di felicità dopo una stagione complicata.

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio dedica un fondo alla vittoria della Fiorentina sul campo della Juventus, soffermandosi sul valore simbolico del successo.

“C’è qualcosa di meglio per un fiorentino che vincere a Torino con la Juventus (solo altre sette volte era successo) e lasciare agli amici granata il compito di concludere l’opera domenica prossima per togliere ai bianconeri l’agognata qualificazione in Champions? Troppo provinciali? Forse sì, ma chi se ne importa. E poi non è per forza un difetto quando si parla di Firenze e la Fiorentina.

Anzi è stato il sentirsi ‘grandi’ il peccato originale di questa disgraziata stagione in cui si è creato un solco fra il club e la città. E allora per un giorno almeno, è sacrosanto aprire il petto e lasciarsi andare a un bel sorriso dopo mesi di cocenti delusioni, con la paura della retrocessione sempre presente a condizionare tutto come una ferita che non vuol saperne di richiudersi”.