12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Poesio: “La salvezza è ancora a 3 punti, la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi”

Radio

Poesio: “La salvezza è ancora a 3 punti, la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi”

Redazione

12 Gennaio · 22:42

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 22:42

TAG:

#FiorentinaErnesto Poesio

Condividi:

di

Il punto di vista di Ernesto Poesio dopo il secondo pareggio consecutivo della Fiorentina con l'1-1 contro il Milan

Ernesto Poesio ospite al Pentasport di Radio Bruno ha parlato in lungo e in largo dei temi di casa Fiorentina dopo il pareggio contro il Milan.

Ieri la Fiorentina meritava di più rispetto a Roma e ha mostrato cose migliori. Se questa è la strada la fiducia aumenta, ma la lotta è lunga e difficile perché la salvezza è ancora a tre/quattro punti. Quello che è mancato clamorosamente finora è stata la capacità di essere squadra, anche chi ha mostrato grossi limiti tecnici dal punto di vista caratteriale qualcosa in più ce l’ha messo: la Fiorentina no. Pesa il caos che ha regnato per cinque/sei mesi, ma i segnali sono positivi nonostante il rammarico perché sia Lazio che Milan non erano nel loro momento migliore. Mi auguro che la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi perché ne restano ancora molti a partire dal reparto difensivo e dalla capacità di subire gol ogni partita. La Fiorentina soffre tremendamente le imbucate centrali, basti vedere la facilità di Fullkrug nel fare da boa e servire Pulisic o lo stesso gol di Cataldi.

Sul mercato
Mi aspetto che la rosa possa essere ancora sfoltita, e che resti solo chi è libero di testa.”

Su Paratici:
Trovo la situazione un po’ bizzarra, che presto vada chiarita. Non può ufficialmente lavorare per noi, quindi il mercato lo stanno facendo Goretti e Ferrari.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio