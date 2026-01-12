Poesio: “La salvezza è ancora a 3 punti, la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi”

Ernesto Poesio ospite al Pentasport di Radio Bruno ha parlato in lungo e in largo dei temi di casa Fiorentina dopo il pareggio contro il Milan.

“Ieri la Fiorentina meritava di più rispetto a Roma e ha mostrato cose migliori. Se questa è la strada la fiducia aumenta, ma la lotta è lunga e difficile perché la salvezza è ancora a tre/quattro punti. Quello che è mancato clamorosamente finora è stata la capacità di essere squadra, anche chi ha mostrato grossi limiti tecnici dal punto di vista caratteriale qualcosa in più ce l’ha messo: la Fiorentina no. Pesa il caos che ha regnato per cinque/sei mesi, ma i segnali sono positivi nonostante il rammarico perché sia Lazio che Milan non erano nel loro momento migliore. Mi auguro che la Fiorentina non pensi di aver risolto tutti i problemi perché ne restano ancora molti a partire dal reparto difensivo e dalla capacità di subire gol ogni partita. La Fiorentina soffre tremendamente le imbucate centrali, basti vedere la facilità di Fullkrug nel fare da boa e servire Pulisic o lo stesso gol di Cataldi.

Sul mercato

“Mi aspetto che la rosa possa essere ancora sfoltita, e che resti solo chi è libero di testa.”

Su Paratici:

“Trovo la situazione un po’ bizzarra, che presto vada chiarita. Non può ufficialmente lavorare per noi, quindi il mercato lo stanno facendo Goretti e Ferrari.”