Poesio: “Peccato che negli ultimi mesi Commisso abbia visto prestazioni deludenti”

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna, Ernesto Poesio ha commentato così, come riportato dal Corriere Fiorentino:

“La squadra ha finalmente dato una risposta sul campo, con una prestazione convincente, anche se purtroppo Commisso non ha potuto assistere a questa partita. Peccato che negli ultimi mesi i tifosi e il club abbiano dovuto assistere a prestazioni vergognose, litigi e dimissioni. La vittoria di Bologna è quindi un passo avanti, anche per farsi perdonare tutto ciò che è successo. Nel frattempo, il club si prepara ad accogliere il nuovo dirigente Paratici, aprendo così una nuova fase, il cui sviluppo resta al momento da definire – e non potrebbe essere altrimenti. La recente scomparsa di Commisso lascia inevitabilmente un grande interrogativo sul futuro: solo la famiglia, a partire dalla moglie Catherine, potrà fornire le risposte definitive.”

