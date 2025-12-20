Poesio: “L’ingresso di Paratici sarebbe una novità importante, ha esperienza e avrà carta bianca”

Momento molto importante per la Fiorentina che sta cercando di portare in società Fabio Paratici e domani sfida l’Udinese al Franchi nell’ennesima ultima spiaggia della stagione viola.

In questo clima rovente all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Ernesto Poesio.

Su Paratici:

“L’ingresso di un dirigente esterno è una novità importante. È la dimostrazione che da soli non si può risolvere questa situazione. Ferrari resterà al suo posto, ma Paratici ha esperienza e non verrà qui per fare l’esecutore o il yes man: avrà carta bianca”.

Sul match contro l’Udinese:

“In vista dell’Udinese, la scelta non sarà tanto tattica quanto disperata. Giocheremo di più sugli esterni, come già visto con la Dinamo Kiev. La difesa a quattro sembra la strada più logica da seguire, perché quella a tre finora si è dimostrata fallimentare e per molti giocatori è diventata un alibi”.