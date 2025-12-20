20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Poesio: “L’ingresso di Paratici sarebbe una novità importante, ha esperienza e avrà carta bianca”

Radio

Poesio: “L’ingresso di Paratici sarebbe una novità importante, ha esperienza e avrà carta bianca”

Redazione

20 Dicembre · 20:35

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 20:35

TAG:

#FiorentinaErnesto PoesioParatici

Condividi:

di

Le parole del giornalista Ernesto Poesio sul possibile innesto di Paratici in società e sul prossimo match che attende la Fiorentina

Momento molto importante per la Fiorentina che sta cercando di portare in società Fabio Paratici e domani sfida l’Udinese al Franchi nell’ennesima ultima spiaggia della stagione viola.
In questo clima rovente all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Ernesto Poesio.

Su Paratici:
“L’ingresso di un dirigente esterno è una novità importante. È la dimostrazione che da soli non si può risolvere questa situazione. Ferrari resterà al suo posto, ma Paratici ha esperienza e non verrà qui per fare l’esecutore o il yes man: avrà carta bianca”.

Sul match contro l’Udinese:
“In vista dell’Udinese, la scelta non sarà tanto tattica quanto disperata. Giocheremo di più sugli esterni, come già visto con la Dinamo Kiev. La difesa a quattro sembra la strada più logica da seguire, perché quella a tre finora si è dimostrata fallimentare e per molti giocatori è diventata un alibi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio