Pedullà: "La Roma non è su Dodò, Norton Cuffy proposto a 15/16 milioni. Incontro tra Fiorentina e Parma"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola in esclusiva su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"Voglio prima salutare Protti, l'ho visto giocare 40-50 volte e la coppia con Lucarelli ha fatto godere tanti appassionati. era un uomo tutti d'un pezzo e diverso, si è visto nel messaggio che ha lasciato alla famiglia immaginando gli ultimi giorni."

"Mi sarei aspettato una risposta più approfondita alla tua domanda da parte di Paratici. Vorrei partire dal nome di Dodò, anche lì un po' di 0-0 ma ha fatto capire che troveranno una soluzione. Io ti tolgo la Roma su Dodò, c'è il Napoli che deve scegliere se fare prima il difensore centrale o il terzino. Alla Roma non interessa, difficile che cambiano idea. Hanno da fare tante cessioni e vogliono gente in avanti. Il Napoli si è mosso perché pensava che la Roma facesse una mossa. Io dodò se non fa la guerra per andare via lo porterei a 0"

"Norton Cuffy è stato proposto alla Fiorentina, si parte da 15/16 milioni di bonus, è stato proposto con forza anche al Napoli e stanno cercando di piazzarlo in tutti i modi. Ci sarebbe Bellanova sul mercato, io non lo accosto alla Fiorentina ma non mi dispiacerebbe, Norton Cuffy non è un cattivo giocatore ma chi ci casca lo porta a casa."

"Cucurella aveva fatto tutto con l'Atletico Madrid ma è andato al Real, ora cercano Grimaldo e se arriva cederanno Ruggeri. Costa 25 milioni ed ha mercato anche in Premier. C'è Italiano al Besiktas è normale che gli piaccia Mandragora, non è una bufala, è una cosa che alle condizioni giuste si può fare. Bisogna capire il budget dei Turchi. Sono arrivate conferme Koleosho, costerebbe 10 milioni più 2 di bonus ma non lo vogliono dare in prestito, può essere una strada da seguire."

"Su Kean siamo allineati, non vuole andare via e non ci sono offerte. Faccio fatica anche a vedere delle conseguenze, per me all'80% resterà alla Fiorentina. Il Tottenham vuole Tonali a 100 milioni di sterline, non succede ma può essere che qualcuno chiede Fagioli, noi lo mettiamo tra gli incedibili ma se arrivano questo tipo di offerte."

"Fiorentina e Parma hanno un grande rapporto visto il duo Cherubini Paratici e penso che si sono già incontrati per parlare di Bernabè, Piccoli, Fazzini e Pellegrino. Bernabè alla Fiorentina piace, su di lui c'è anche il Torino, lui ha rifiutato il rinnovo e vuole andarsene. Fazzini piace al Parma, anche Piccoli può piacere. Pellegrino costa 25-30 milioni, soprattutto se lo cercano dalla Premier. Piccoli secondo me è in uscita alle condizioni giuste, fatico a pensare a Pellegrino più Kean per come gioca Grosso. Se Kean va via possono provare a prendere Pellegrino, si sono visti a Palazzo Parigi con il Parma, vediamo se ci saranno sviluppi."

"Fortini ha un'agente con importanti rapporti con il Torino. I Granata offrono 5 milioni, Fortini è in scadenza e tra poco potrebbe andare via a 0, è un'offerta congrua. La Roma era forte su Fortini ma adesso si è defilata. Martinelli ha promesso alla Samp che appena sapranno l'allenatore decideranno, altrimenti c'è l'Avellino. Favasuli piace molto al Sassuolo, la Fiorentina farà cassa perch ha il 50% delle rivendita e piace a tanti. Su Kuoadio c'è un pressing feroce dell'Avellino. Da seguire Gudmundsson-Atalanta, se parte Samardzic ci può essere lo scatto decisivo."