Poesio: “Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora”

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione della viola, queste sono le sue parole: “Paratici non è ancora arrivato perché deve liberarsi. O lo libera il Tottenham, o lui resta al Tottenham, perché gli Spurs pretendono il rispetto del contratto. Io spero non faccia come Godot, che poi non arrivò mai. E non è un centravanti, che tra l’altro in questo momento non è me la priorità. Anche se per certi versi lo è diventata”.

Come mai siamo ancora senza ds? “E’ complicato capirlo. Non torna per l’urgenza che ha la Fiorentina. Ogni sconfitta che passa, la situazione peggiora. L’idea di Paratici è di iniziare il suo percorso ragionando con Vanoli. Nel frattempo però avvengono cose, si perde a Parma, c’è la partita complicata con la Cremonese”.