Poesio: “Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora”

30 Dicembre · 17:47

Poesio discute del DS ancora in stand-by, ogni sconfitta complica i piani. Intanto Paratici vorrebbe ripartire da Vanoli.

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione della viola, queste sono le sue parole: “Paratici non è ancora arrivato perché deve liberarsi. O lo libera il Tottenham, o lui resta al Tottenham, perché gli Spurs pretendono il rispetto del contratto. Io spero non faccia come Godot, che poi non arrivò mai. E non è un centravanti, che tra l’altro in questo momento non è me la priorità. Anche se per certi versi lo è diventata”.

Come mai siamo ancora senza ds? “E’ complicato capirlo. Non torna per l’urgenza che ha la Fiorentina. Ogni sconfitta che passa, la situazione peggiora. L’idea di Paratici è di iniziare il suo percorso ragionando con Vanoli. Nel frattempo però avvengono cose, si perde a Parma, c’è la partita complicata con la Cremonese”.

