18 Ottobre 2025

Poesio avverte: “Il centrocampo è un problema, che errore affidare le chiavi del centrocampo a Fagioli”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

18 Ottobre · 19:35

Aggiornamento: 18 Ottobre 2025 · 19:37

Le impressioni del giornalista Ernesto Poesio alla vigilia di Milan-Fiorentina, gara fondamentale per i viola attualmente penultimi

Alla vigilia di Milan-Fiorentina, Ernesto Poesio ha espresso le sue impressioni sulla partita di domani all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

Su Milan-Fiorentina:
“E’ una partita che ormai descriviamo da due settimane. E’ una gara che può dare uno snodo positivo alla stagione della Fiorentina. Questa classifica mi preoccupa molto. Per la squadra di Pioli la partita col Milan può incidere molto sul campionato. Non fare punti domani a Milano potrebbe aprire degli spiragli dolorosi, siamo sicuri che manchino dei dettagli? Per me manca la squadra: il centrocampo è un problema, l’attenzione difensiva e la carenza di gol non sono dei piccoli dettagli.”

Su Fagioli:
“Mi hanno stupito molto le parole di Pioli su Fagioli. Affidargli il centrocampo è stato un errore della società, visto che per sei mesi tutti hanno visto che non poteva fare il ruolo di regista. Questo è stato uno degli errori più grossi nella costruzione della squadra. In tanti pensavamo che non potesse interpretare quel ruolo, invece la Fiorentina ha affidato il centrocampo proprio a Fagioli. Anche in difesa i dubbi sono tanti. Sei partito con la difesa a tre, mettendo in panchina Pablo Marì. L’unico giocatore in grado di giocare con questo assetto tattico.”

