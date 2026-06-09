CorSport: "Fiorentina, Grosso su Kean: ok alla permanenza ma servono valutazioni sulle condizioni fisiche"

La decisione sarà legata anche al piano tattico della squadra e alle alternative in attacco

Giuseppe Commisso ha fissato paletti chiari per il mercato della Fiorentina, indicando la necessità di rinforzi di qualità ma con ingaggi sostenibili, così da alzare gradualmente il livello della rosa.

Sarà compito di Fabio Paratici individuare profili utili e funzionali a queste indicazioni, con piena autonomia da parte dell’area tecnica e organizzativa, che avranno carta bianca nelle scelte operative.

Tra i temi centrali del confronto ci sarà anche la situazione di Moise Kean: non tanto per l’ingaggio elevato (circa 4,5 milioni netti), quanto per definire la strategia della società sul suo futuro e sul ruolo che avrà nel progetto.

Fabio Grosso, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio la permanenza dell’attaccante se al massimo della condizione fisica e motivazionale, come nella sua prima esperienza in viola. Tuttavia restano diversi aspetti da valutare, che verranno approfonditi nei prossimi incontri. Lo riporta il Corriere dello Sport.