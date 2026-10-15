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Dall’Argentina, bordata a Beltrán nel mirino Viola: “Se ci fosse una riserva, non vedrebbe il campo”

Arrivano commenti negativi per il possibile obiettivo Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 12:57
Dall’Argentina, bordata a Beltrán nel mirino Viola: “Se ci fosse una riserva, non vedrebbe il campo” -
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Il portiere del River Plate, Santiago Beltrán, finito nel mirino anche della Fiorentina, sarebbe ormai con la testa lontano dal club. A sostenerlo è il giornalista argentino Flavio Azzaro: "Beltran sa che se ne andrà. Non è connesso, si vede che vuole andarsene. Non regge tutta la pressione di questo calcio qui. Se avesse una riserva competitiva sarebbe già finito in panchina".

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