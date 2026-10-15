Dall’Argentina, bordata a Beltrán nel mirino Viola: “Se ci fosse una riserva, non vedrebbe il campo”

Arrivano commenti negativi per il possibile obiettivo Viola

Il portiere del River Plate, Santiago Beltrán, finito nel mirino anche della Fiorentina, sarebbe ormai con la testa lontano dal club. A sostenerlo è il giornalista argentino Flavio Azzaro: "Beltran sa che se ne andrà. Non è connesso, si vede che vuole andarsene. Non regge tutta la pressione di questo calcio qui. Se avesse una riserva competitiva sarebbe già finito in panchina".