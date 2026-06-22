Conto alla rovescia per il nuovo corso viola: 9 Luglio presentazione di Grosso, il 10 ritiro al Viola Park

La Fiorentina ha definito il programma che accompagnerà l’inizio ufficiale dell'era Grosso

La Fiorentina è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026-27. Il club viola ha definito il programma che accompagnerà l’inizio del nuovo corso targato Fabio Grosso, tra visite mediche, presentazione del tecnico e il via alla preparazione estiva al Viola Park.

I primi appuntamenti sono fissati a partire dal 6 luglio, quando i giocatori inizieranno a sostenere le consuete visite mediche e i test atletici di inizio stagione. Un passaggio fondamentale per valutare le condizioni della rosa dopo la pausa estiva e preparare il lavoro che accompagnerà la squadra nelle settimane successive.

L’inizio del ritiro è invece previsto per il 10 luglio al Viola Park. Sarà il primo vero contatto tra Grosso, il suo staff e il gruppo squadra, chiamato a recepire fin da subito le idee e i principi del nuovo allenatore.

Il programma delle giornate di lavoro dovrebbe prevedere una doppia seduta: allenamento mattutino a porte chiuse e lavoro pomeridiano aperto ai tifosi della Fiorentina. Una scelta che consentirà ai sostenitori viola di seguire da vicino la preparazione della squadra e di abbracciare il nuovo corso tecnico fin dai primi giorni di ritiro.

Prima del raduno, inoltre, potrebbe esserci spazio per la presentazione ufficiale di Fabio Grosso. La conferenza stampa del nuovo allenatore viola sarebbe infatti prevista per il 9 luglio (possibile anticipo all'8 Luglio), alla vigilia dell'inizio della preparazione. Un appuntamento particolarmente atteso per conoscere le prime parole del tecnico, gli obiettivi stagionali e le linee guida del progetto che la Fiorentina intende sviluppare nei prossimi anni. Con il conto alla rovescia ormai iniziato, adesso l'attenzione si sposta inevitabilmente sul calciomercato.