Palladini a TMW: “Se resta Paratici il prossimo allenatore Viola sarà Grosso. De Rossi lo vedo da Torino”

Palladini a TMW parla del prossimo allenato della Fiorentina

Palladini ha parlato a Tuttomercatoweb del possibile nuovo allenatore della Fiorentina: “Se Paratici dovesse rimanere il direttore sportivo della Fiorentina, allora il prossimo allenatore sarà Fabio Grosso. Lo ha prenotato ormai da tempo e i rapporti ambo le parti sono ottimi, quindi è la pista più percorribile. De Rossi può essere un candidato per Fiorentina e Torino. Ha fatto vedere che è molto bravo a fare il suo mestiere, anche se era già chiaro già alla Roma. Vanoli? Ha fatto un ottimo campionato sulla panchina viola. Eppure se fosse una storia finita non mi stupirei”.