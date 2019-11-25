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Brescia, Balotelli ha la seduta di allenamento alle 11 ma ha già lasciato il centro sportivo

Il caso Mario Balotelli continua ancora. Il giocatore ha già lasciato il centro sportivo all'interno della sua macchina ma l'allenamento odierno di mister Fabio Grosso iniziava alle ore 11. Sembra dav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 10:20
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Il caso Mario Balotelli continua ancora. Il giocatore ha già lasciato il centro sportivo all'interno della sua macchina ma l'allenamento odierno di mister Fabio Grosso iniziava alle ore 11. Sembra davvero difficile che Balotelli possa tornare al centro sportivo per la seduta.

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