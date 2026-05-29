Grosso-Fiorentina? Nazione: “Nodo staff, da gestire quello al Viola Park. Il vice? Ritorna Longo”

La Fiorentina ha già diverse figure al suo interno

Per definire ogni tipo di accordo con Fabio Grosso, come detto, andrà sistemata anche la questione staff, non secondaria quando i club sono alle prese con un cambio di allenatore. E per questo sarà necessario un confronto col Sassuolo. La Fiorentina, infatti, dispone già internamente di diverse figure che in passato hanno collaborato sia con Pioli che con Vanoli: dai preparatori dei portieri Bianchi e Dall'Omo, passando per il match analyst Tordi, fino al preparatore atletico Butini e al collaboratore tecnico Nizelik.

Nella stagione appena conclusa si sono aggiunti anche il preparatore Mazza e il match analyst Sandri, entrambi promossi dalla Primavera. Si tratta di professionisti sotto contratto col club viola, non scelti direttamente dagli allenatori che si sono susseguiti. Appare complicato immaginare che Grosso possa trasferire a Firenze l'intero staff avuto a Sassuolo. Quasi certo, invece, il ritorno di Raffaele Longo, vice storico dell'allenatore ed ex regista della Florentia Viola nella stagione 2002/2003. Lo scrive La Nazione.