Corsport: “Grosso-Fiorentina, contratto già definito: biennale da 1,2 milioni per il nuovo ciclo viola”

Il tecnico è pronto a iniziare la sua avventura a Firenze, mentre il club lavora già alla costruzione della rosa

La svolta è ormai a un passo: domani il Sassuolo dovrebbe liberare Fabio Grosso dall’ultimo anno di contratto ancora valido, aprendo così la strada all’ufficialità del suo approdo alla Fiorentina. Fondamentale il via libera della famiglia Squinzi e dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che hanno accettato la risoluzione dell’accordo con il tecnico.

Parallelamente, il club viola formalizzerà anche l’addio a Paolo Vanoli, chiudendo definitivamente il capitolo della scorsa stagione.

Per Grosso è pronto un biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno a favore della Fiorentina. La società punta ad avviare un nuovo ciclo tecnico ambizioso, anche se molto dipenderà dagli investimenti che verranno garantiti sul mercato.

Nei prossimi giorni Alessandro Ferrari e Fabio Paratici voleranno negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà e definire budget, strategie e obiettivi in vista della stagione 2026-27.

Il mercato rappresenterà subito il primo vero test del nuovo progetto. Paratici e Grosso stanno già lavorando alla costruzione della rosa, con l’obiettivo di arrivare al ritiro estivo del Viola Park, previsto tra poco più di un mese, con un gruppo già il più possibile definito e alleggerito. Un compito complesso, considerando il ritorno di oltre venti giocatori dai vari prestiti e la necessità di intervenire in più reparti per plasmare la Fiorentina secondo le idee del nuovo allenatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.