Flachi: "Pellegrino è il tipo di giocatore che piace alla piazza. Ma i grandi giocatori li abbiamo in casa"

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, delle sue sensazioni sul calciomercato viola

Queste le parole di Flachi a Radio Bruno: "Mandragora non mi ha sempre fatto impazzire, nonostante è un giocatore che in campo sia riuscito a togliere le castagne del fuoco. La scelta di restare è una scelta sua e speriamo che possa contribuire sempre di più alla crescita della Fiorentina e che la sua scelta di restare alla Fiorentina possa giovare alla squadra e ai compagni.

Koleosho, lo conosco poco, potrebbe essere il futuro, è un giocatore giovane, si dovrà vedere anche a livello di carattere all'interno in una piazza importante, ha delle basi importanti però quando si arriva al dunque, deve fare questo salto di qualità.

Abbiamo Kean e Gudmundsson e sono due giocatori appetibili da tutte le parti, la Fiorentina sta cercando la soluzione migliore sia per loro che per noi, bisogna stare attenti nella valutazione, ma mi piace l'alternativa Pellegrino che quest'anno ha fatto bene a Parma, è un argentino e mi piace perché gioca per la squadra, ed è il tipo di giocatore che piace alla piazza. Ma penso che il lavoro più importante lo debba fare Grosso, perché in squadra ci sono dei giocatori che possono tornare ad essere importanti, come lo è Gud e come lo è Kean, i grandi giocatori li abbiamo in casa e anche se quest'anno non hanno fatto bene, ma bisogna essere bravi a valutare le alternative".