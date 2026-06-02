La Nazione: "Fiorentina, il nuovo corso di Grosso tra continuità e cambi nello staff"

Equilibri da definire soprattutto tra conferme interne e nuovi innesti

Con l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina prende forma anche il nuovo staff tecnico viola. Un tema che nelle ultime settimane era stato indicato come uno dei possibili ostacoli alla chiusura dell’operazione, ma che in realtà risulta ormai quasi definito.

L’unico nodo ancora aperto riguarda il preparatore dei portieri, mentre per il resto Grosso dovrebbe portare a Firenze il suo gruppo di fiducia: il vice Raffaele Longo, il preparatore atletico Francesco Vaccariello e il collaboratore tecnico Mauro Carretta, tutti già al suo fianco nelle precedenti esperienze tra Frosinone, Lione e Sassuolo.

Parallelamente, la società sta valutando il futuro di alcune figure che hanno lavorato negli ultimi anni con gli staff di Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Paolo Vanoli. Tra queste figura il preparatore atletico Giampiero Ascenzi, molto stimato all’interno del club, mentre restano da chiarire anche le posizioni di Aleksand Nizelik, Andrea Tordi, Lorenzo Sandri e Giuseppe Mazza, alcuni dei quali potrebbero essere reindirizzati verso il settore giovanile.

La situazione più delicata riguarda però i preparatori dei portieri. Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo, confermati anche la scorsa stagione su richiesta di David De Gea, hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Nel nuovo staff è entrato anche Marco Bizzarri, ma l’ipotesi più concreta al momento sembra quella di una sua permanenza al Sassuolo, scenario che aprirebbe alla continuità del lavoro già avviato a Firenze e alla conferma della coppia Bianchi–Dall’Omo anche per la prossima stagione. A riportarlo è La Nazione.