CorFio: "Mercato viola, Grosso guarda avanti: da Volpato ad Alajbegovic, caccia agli esterni"
Paratici lavora ai rinforzi offensivi per il 4-3-3
Con l'arrivo di Fabio Grosso ormai vicino, Fabio Paratici è già al lavoro per costruire la nuova Fiorentina. Una delle priorità riguarda l'attacco, dove serviranno esterni offensivi adatti al 4-3-3 del nuovo tecnico.
Secondo il Corriere Fiorentino, Grosso potrebbe spingere per profili che conosce bene, come Cristian Volpato e Armand Laurienté. Restano però vive anche alcune piste internazionali: tra i nomi seguiti figurano Gustavo Sá, giovane talento del Famalicão, e il bosniaco Alajbegović, anche se per entrambi la concorrenza di altri club si annuncia particolarmente agguerrita.
Nel frattempo, si attende soltanto la risoluzione del contratto di Fabio Grosso con il Sassuolo: un passaggio che dovrebbe essere definito a breve e che darà ufficialmente il via alla sua nuova avventura sulla panchina viola.