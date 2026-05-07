TMW: "Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta"

Il futuro del tecnico appare sempre più lontano dall’Emilia: diversi club di Serie A pronti a inserirsi

La permanenza di Fabio Grosso al Sassuolo non è più così scontata. La recente vittoria contro il Milan ha ulteriormente acceso l’attenzione attorno al tecnico, finito nel mirino di diversi club. Dopo la Fiorentina, anche Bologna, Atalanta e Lazio potrebbero valutare il suo profilo, anche se al momento non ci sono trattative concrete o una squadra in vantaggio sulle altre.

Molto dipenderà da eventuali colloqui tra le parti, ma in Emilia si inizia già a ragionare sul futuro: tra i possibili sostituti piacciono Abate, oggi alla Juve Stabia, e Aquilani, entrambi seguiti con interesse per un’eventuale nuova guida tecnica.

L’idea che Grosso possa lasciare trova conferme anche nelle parole dei dirigenti. Nei giorni scorsi Giovanni Carnevali ha sottolineato come il calcio possa cambiare rapidamente e come, pur con un contratto in essere, non sarebbe sorprendente l’interesse di grandi club nei suoi confronti. In quel caso, ha spiegato, la società si siederebbe a discutere.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Francesco Palmieri, che ha elogiato il lavoro dell’allenatore, evidenziando i risultati ottenuti e il valore dimostrato in queste due stagioni, auspicando per lui un futuro in piazze di alto livello, pur ribadendo l’orgoglio di far parte del progetto Sassuolo. Lo riporta Tuttomercatoweb