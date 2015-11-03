Notizie Tmw News Fiorentina

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TMW: "Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta"

07 maggio 2026 10:59

Ex Juventus spaventato: "La Fiorentina è in corsa per la Champions. Hanno gioco ed entusiasmo"

24 febbraio 2022 20:44

"Faccio i complimenti ad Italiano, ma mancano punti. Udinese? Attenzione alle ripartenze"

30 dicembre 2021 21:52

Bressan: "Fiorentina da 9, mentalità nuova e grande calcio. Ikonè? Tridente da Champions"

27 dicembre 2021 20:40

Firicano: "Fiorentina, questa è la mentalità giusta. Il ko contro il Napoli non deve creare incertezza"

04 ottobre 2021 21:35

Moro: "La Fiorentina quest'anno non può fallire, così come il Napoli e le due romane"

23 luglio 2021 00:33

Orrico: "Commisso? Se perde deve aspettarsi legnate, deve capirlo. I complimenti arriveranno quando vincerà"

19 maggio 2021 20:09

Ligas: "La Fiorentina poteva prenderne mille e qualcuno festeggia per aver perso 3-2. Cosa festeggiamo?"

12 aprile 2021 20:39

Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"

26 marzo 2021 15:43

Ordine: "L'addio di Prandelli faccia riflettere. Futuro da dirigente? Rinunciare alla sua esperienza è un grave errore"

25 marzo 2021 20:47

Lucchesi: "Vlahovic non deve essere trattenuto di forza. Davanti ad offerte irrinunciabili i giocatori vanno ceduti"

17 marzo 2021 21:33

Grassia: "Sarri è l'uomo giusto per la Fiorentina. Stadio? Non capisco l'atteggiamento di Giani e Nardella"

12 febbraio 2021 21:43

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