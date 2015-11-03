Notizie Tmw News Fiorentina

TMW: "Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta"
07 maggio 2026 10:59
Ex Juventus spaventato: "La Fiorentina è in corsa per la Champions. Hanno gioco ed entusiasmo"
24 febbraio 2022 20:44
"Faccio i complimenti ad Italiano, ma mancano punti. Udinese? Attenzione alle ripartenze"
30 dicembre 2021 21:52
Bressan: "Fiorentina da 9, mentalità nuova e grande calcio. Ikonè? Tridente da Champions"
27 dicembre 2021 20:40
Firicano: "Fiorentina, questa è la mentalità giusta. Il ko contro il Napoli non deve creare incertezza"
04 ottobre 2021 21:35
Moro: "La Fiorentina quest'anno non può fallire, così come il Napoli e le due romane"
23 luglio 2021 00:33
Orrico: "Commisso? Se perde deve aspettarsi legnate, deve capirlo. I complimenti arriveranno quando vincerà"
19 maggio 2021 20:09
Ligas: "La Fiorentina poteva prenderne mille e qualcuno festeggia per aver perso 3-2. Cosa festeggiamo?"
12 aprile 2021 20:39
Carmine Esposito: "È l'anno della consacrazione di Vlahovic"
26 marzo 2021 15:43
Ordine: "L'addio di Prandelli faccia riflettere. Futuro da dirigente? Rinunciare alla sua esperienza è un grave errore"
25 marzo 2021 20:47
Lucchesi: "Vlahovic non deve essere trattenuto di forza. Davanti ad offerte irrinunciabili i giocatori vanno ceduti"
17 marzo 2021 21:33
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